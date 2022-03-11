Высоту орбиты МКС скорректировали почти на километр перед отправкой на станцию нового экипажа

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Коррекция орбиты МКС прошла в пятницу вечером, чтобы сформировать баллистические условия для старта пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадки "Союза МС-19". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу, передает ТАСС.

"Высоту орбиты МКС скорректировали для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19", - отметили в госкорпорации.

Маневр был проведен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18". Они были включены в 22:35 мск и проработали 320,01 секунды. "По предварительным данным, после проведения маневра средняя высота орбиты МКС повысилась на 850 м и составила 418,44 км", - сказали в Роскосмосе.

На МКС сейчас находятся космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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