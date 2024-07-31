В Росреестре СО прошло обучение сотрудников по программе «Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях»

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В самарском Росреестре прошло обучение сотрудников по программе «Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях».

Умение оказать первую помощь - важный навык, который может спасти жизнь человека в экстремальной ситуации.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева отметила: «Первая помощь - комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания - в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь. Теоретические и практические занятия для сотрудников Управления сегодня очень актуальны. Каждый должен владеть навыками доврачебной помощи при внезапных ситуациях».

Лектор Всероссийского студенческого корпуса спасателей, врач-хирург с опытом работы на скорой помощи, аттестованный спасатель Артем Шестаков обратил внимание собравшихся на юридические аспекты оказания первой помощи, ведь согласно закону, она не является медицинской, а оказывается до прибытия медиков или доставки пострадавшего в больницу: «Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Для некоторых категорий граждан оказание первой помощи является служебной обязанностью: это полицейские, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, военнослужащие, пожарные и другие».

Артем Шестаков познакомил сотрудников самарского Росреестра с базовыми принципами оказания первой помощи при кровотечениях, переломах ожогах и в других экстремальных случаях. При этом он обратил внимание на распространенные ошибки оказания первой помощи, подвергающие жизнь пострадавшего и самого спасающего серьезной опасности. Лектор наглядно продемонстрировал многие приемы первой доврачебной помощи, рассказав также об использовании медицинских материалов и подручных средств.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области