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Волонтеры-железнодорожники провели экологическую акцию на пруду Государка в Самарской области

13 сентября 2022 17:18
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Во время акции железнодорожники очистили прибрежную территорию, протяженностью более 7 км и собрали около 4 куб. м мусора.

Волонтеры-железнодорожники Куйбышевской магистрали провели мероприятие по уборке берегов пруда Государка в Самарской области в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». 

Пруд  располагается в поселке Дубовый Умет, территория которого относится к памятникам природы регионального значения и является популярным местом для отдыха и туризма жителей Самарского региона.

Во время акции железнодорожники очистили прибрежную территорию, протяженностью более 7 км и собрали около 4 куб. м мусора.

Ежегодно на территории Самарской области в ходе экологических мероприятий очищается значительная часть береговой линии уникальных водных объектов.

Природоохранная акция «Вода России» является одной из крупнейших экологических инициатив. Мероприятия по очистке водных объектов от мусора проходят по всей стране – от Калининграда до Владивостока.

 

Фото:   КбшЖД

 

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