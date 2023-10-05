Во «Вкусно — и точка» подорожают бургеры

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суть проекта студента заключается в создании компактного устройства, объединяющего функционал проектора и компьютера.
Студент Тольяттинского Университета сервиса получит 1 млн ₽ от «Фонда содействия инновациям» на запуск стартапа
Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России.
Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
Самарцам покажут советские открытки на школьную тему
Самарцам покажут советские открытки на тему школы
Самарцы помнят имя первого учителя
Самарцы помнят имя первого учителя
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Граждан РФ могут депортировать из Латвии
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Во «Вкусно — и точка» подорожают бургеры

5 октября 2023 09:29
225
Во «Вкусно — и точка» подорожают бургеры

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на бургеры до 20 процентов с 1 октября спровоцировало рост цен на этот товар в ресторанах быстрого питания в России. О начавшемся повышении стоимости сообщает РИА Новости.

Так, по данным на 3 октября, в сети «Вкусно — и точка» бургеры подорожали на 3-7 рублей по сравнению с 21 сентября. Чизбургер стал стоить 62 вместо 59 рублей, цену на гамбургер подняли с 59 до 65 рублей, на чизбургер — с 71 до 78 рублей, а «Чикен Хит» обойдется покупателям в 114 вместо 109 рублей.

В то же время в ресторанах «Бургер Кинг» корреспонденты заметили снижение цен на некоторые бургеры. Например, чизбургер стал стоить 79,99 вместо 84,99 рубля, а гамбургер подешевел с 79,99 до 74,99 рубля. Большинство других позиций продается по прежней стоимости. Также остались без изменения цены на бургеры в ресторанах KFC и Rostic's — 59 рублей за чикенбургер и 94 рубля за чизбургер.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
127
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
131
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
185
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
170
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
4 октября 2023  21:24
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
539
Весь список