ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн бизнес

Я нашел ошибку
Главные новости:
Темой форума в этом году станет создание единой воспитательной среды в семье, образовательных организациях и детских лагерях.
В День космонавтики Росмолодёжь вместе с Движением Первых запускает Всероссийский форум «iВолга»
Ему было 48 лет.
Умер тольяттинский писатель Андрей Минеев
В связи с подключением объекта капитального строительства к инженерным коммуникациям.
В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Свободы 
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для молодых специалистов, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки помогают привлекать врачей в Волжский район.
Отделения Волжской больницы пополняют врачи узкого профиля
Фермер из Сызранского района поступил в больницу им. Т.И.Ерошевского с тяжелой травмой глаза, с риском слепоты и потери глаза.
Самарские офтальмологи спасли зрение фермеру, получившему травму глаза от рога коровы
Предприятие является одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз».
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
В Самаре намерены благоустроить парк Мира на Маломосковской
В Самаре намерены благоустроить парк Мира на Маломосковской
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.72
0.5
EUR 100.68
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн бизнес

12 апреля 2024 12:12
143
ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн бизнес

Бренд продуктов для здорового питания использует сервис идентификации вызовов, чтобы дозваниваться до кандидатов на вакансии.

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес находит новые сферы применения: торговая сеть и сервис доставки ВкусВилл подключил услугу для идентификации звонков на телефонах абонентов сети билайн, чтобы специалисты по работе с персоналом могли эффективнее дозваниваться до потенциальных сотрудников.

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес позволяет показывать на экране телефона не только номер вызывающего абонента, но и дополнительную информацию, например, название компании и цель звонка. Что именно увидят абоненты, определяет компания-заказчик по согласованию с билайном. При этом оператор проводит премодерацию, чтобы снизить риски мошенничества и повысить безопасность для вызываемых абонентов. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором.

ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн на городские номера другого оператора, чтобы повысить эффективность обзвона кандидатов на вакансии. Когда кандидату поступает звонок из службы персонала, на экране телефона абонента билайн появляется номер телефона и надпись «ВкусВилл» или VkusVill. Порядок и возможность отображения информации из «Этикетки» зависят от настроек устройства вызываемого абонента и использования услуг АОН, антиАОН.

«Сегодня многие люди не подходят к телефону, если звонит незнакомый номер, потому что опасаются мошенников. Чтобы не упустить хорошего кандидата, специалисты по найму могут написать в мессенджеры или на электронную почту. Но это требует больше времени: определить альтернативный канал коммуникации, направить сообщение, дождаться ответа. Благодаря «Этикетке» от билайн бизнес ситуация меняется: наши сотрудники дозваниваются до кандидатов быстрее и чаще, а разговор строится более доверительно уже с первых фраз», — рассказывает Кристина Чижова, ведущий специалист по подбору персонала ВкусВилл.

«Сегодня сервис «Этикетка» используют уже более 200 крупных компаний, в том числе банки, страховые, маркетплейсы, службы доставки. И мы очень рады, что «Этикетка» находит новые сферы применения в дополнение к продажам и клиентскому сервису. ВкусВилл, по нашему мнению, умеет выстраивать доверительные коммуникации. Теперь телефонная часть этих коммуникаций стала ещё более технологичной и узнаваемой с брендированными вызовами от билайн бизнес», — комментирует Антон Воронин, руководитель направления дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «ВымпелКом».

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

Фото: ru.freepik.com

В центре внимания
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
12 апреля 2024  11:00
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
151
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
11 апреля 2024  11:30
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
392
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
11 апреля 2024  11:03
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
335
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
11 апреля 2024  09:19
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
615
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
10 апреля 2024  16:23
В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона
491
Весь список