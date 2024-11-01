"Вкусно – и точка" запустит русское меню с блинчиками и пирожками

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"Вкусно – и точка" в России запустит недели русской кухни. Они стартуют 13 ноября, сообщила пресс-служба сети ресторанов.

"С 13 ноября в предприятиях сети можно будет попробовать сет, вдохновленный кухней из разных уголков России", – рассказала пресс-служба РИА Новости.

В меню будут представлены: "Арбатский бургер", "Кубанский пирожок клубника-малина", "Муромские блинчики" и "Таежный пунш брусника-можжевельник".

Уточняется, что блюда можно будет заказать в сети ресторанов в зале, а также в доставке.