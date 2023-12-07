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«Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках

7 декабря 2023 12:34
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«Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках

Erid: LatgC8JVn

Мобильный оператор билайн представил новый сервис «Виртуальный помощник» — он сочетает в себе функции личного секретаря и эффективного анти-спам фильтра, предоставляя пользователям уникальное решение для управления своим личным временем. Прямо сейчас клиенты билайна, подключая виртуального помощника в мобильном приложении оператора, получают блокировку звонков от спамеров, а в будущих обновлениях сервиса — и от мошенников.

«Виртуальный помощник» призван обеспечить комфорт и безопасность ваших телефонных разговоров. С его помощью клиенты билайна могут заблокировать звонки от спамеров — с ними поговорит ваш личный цифровой ассистент, а также доверить помощнику прием обычных звонков, когда неудобно или нет желания отвечать по телефону самому. Помощник узнает цель звонка и пришлет детали разговора в мобильное приложение билайна или Telegram-бот.

Кроме того, «Виртуальный помощник» сможет предупредит о спаме или идентифицировать мошенников прямо во время входящего звонка, выведя соответствующую информацию на экран смартфона. Для этого даже не надо устанавливать дополнительные приложения. Сегодня такие предупреждения могут увидеть абоненты Оренбурга, Астрахани, Великого Новгорода и Петрозаводска. Постепенно эта возможность станет доступна клиентам билайна по всей стране.

Сервис представлен в двух версиях — бесплатная и платная (5 рублей в день) с 7-дневным пробным периодом. Обе версии эффективно защищают от спама и позволяют цифровому ассистенту отвечать на входящие звонки.

В базовой версии предоставляется защита от спам-звонков с SMS-уведомлениями о таких вызовах. Также здесь есть возможность приема обычных звонков виртуальным помощником — аудиозаписи таких разговоров будут доступны в мобильном приложении билайна и в официальном боте сервиса в Telegram.

В платной версии, помимо всех функций базовой, доступна текстовая расшифровка звонков, которая также автоматически отправляется в приложение и Telegram-бот. А еще пользователи сервиса могут выбрать голос помощника — мужской или женский.

Управлять виртуальным помощником можно прямо в мобильном приложении билайна, что обеспечивает удобство настроек и легкость в использовании.

билайн всегда стремится предоставлять своим клиентам инновационные и надежные решения. «Виртуальный помощник» — это шаг навстречу безопасному общению, общению только по существу.

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