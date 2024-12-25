Виртуальный помощник билайна сэкономил клиентам более 143 лет, принимая звонки спамеров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель подобных мероприятий – объяснить гражданам, как распознавать фальшивые купюры и научить, что нужно делать при обнаружении поддельных денежных средств.
Сотрудники полиции региона провели мероприятие по профилактике фальшивомонетничества
В отделении оборудован дневной стационар, два кабинета врачей-онкологов и процедурный, а также поставлено новое эндоскопическое оборудование.
В Сергиевском районе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
Несколько десятков жителей Самарской области получили звания и знаки мастеров спорта России.
Минспорта провело церемонию вручения знаков отличия и наград представителям спортивной общественности Самарской области
Полсекунды уступил ему еще один представитель Самарской области Сергей Новиков - он четвертый.
Константин Ганечкин стал бронзовым призером этапа Кубка России по парасноуборду
От Самарской области было подано на конкурс 176 проектов на общую сумму 469 648 794, 96 рублей.
20  проектов региона в сфере культуры получат федеральную поддержку
«Салатные засоры» - уже традиционное явление для самарских сетей канализации в начале января.
Специалисты «РКС-Самара» готовятся к праздникам: после Нового года вырастает количество засоров на сетях.
Уже через пару дней мотоциклы и гуманитарный груз, приобретенные коллективом Самарской таможни, отправятся в зону проведения специальной военной операции.
Самарские таможенники передали мотоциклы и партию гуманитарной помощи бойцам СВО
В рейтинге Минэкономразвития России губерния вошла в группу высшего уровня.
Процедура оценки влияния НПА на бизнес в Самарской области признана одной из самых эффективных в стране
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.87
-1.74
EUR 104.23
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет литературный бал "Феерия маскарада"
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Виртуальный помощник билайна сэкономил клиентам более 143 лет, принимая звонки спамеров

25 декабря 2024 14:16
149
Несмотря на значительные успехи в области борьбы с телефонными мошенниками, проблема остается актуальной.

Более 27,2 млн мошенников заблокировала антифрод-система билайна с начала года. За этот же период от влияния телефонных аферистов удалось спасти более 45 млн человек.

За отчетный период виртуальный помощник билайна обработал почти 366 млн звонков, что позволило сэкономить нашим клиентам свыше 74 млн минут (143 года). Благодаря этому наши пользователи могут тратить больше времени на важные дела, а не отвечать на нежелательные вызовы.

Среди регионов наибольшую активность проявляли мошенники в центре России — там удалось спасти от их влияния более 10,3 млн человек. В Москве было спасено более 10,1 млн потенциальных жертв, на юге России — 10 млн, на западе страны — более 7,7 млн, а на востоке — более 6,9 млн клиентов. Анализ данных показывает, что в 42% случаев жертвой мошенника становится женщины, средний возраст которых составляет 46 лет, тогда как 58% — мужчины в возрасте 44 лет.

Одним из самых сложных инцидентов стала атака, произошедшая 5 августа, когда мошеннические вызовы продолжались почти целый день. За это время мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз, но все их попытки оказались безуспешными, а клиент даже не узнал, что ему звонили злоумышленники.

Несмотря на значительные успехи в области борьбы с телефонными мошенниками, проблема остается актуальной. Сегодня злоумышленники все чаще переходят в мессенджеры, где совершается более 80% всех атак. Это требует новых подходов и технологий для обеспечения безопасности наших клиентов. Мы продолжаем совершенствовать свои системы безопасности и внедрять инновационные решения для защиты наших клиентов, но по-прежнему считаем, что в одиночку эту проблему не решить, поэтому призываем рынок объединять усилия в борьбе с мошенничеством.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
223
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
401
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
352
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
24 декабря 2024  11:22
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
382
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
24 декабря 2024  09:37
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
404
Весь список