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В «Жигулевской долине» состоялся День поставщика оснастки

21 ноября 2022 15:08
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В рамках Дня поставщика оснастки был организован открытый отраслевой диалог, в ходе которого заказчики оснастки сформулировали свои текущие потребности.

17 ноября в «Жигулевской долине» Кластер автомобильной промышленности провел «День поставщика оснастки–2», в котором приняли представители автозаводов, поставщиков 1-го уровня, ведущие производители оснастки, отраслевые эксперты и резиденты технопарка.

Кластер автомобильной промышленности является совокупностью предприятий и организаций, обеспечивающих функционирование и развитие автомобильной и автокомпонентной индустрии Российской Федерации. Ядро кластера составляют три производителя конечной продукции (автомобилей) – АО «АВТОВАЗ», АО МАЗ «МОСКВИЧ», ООО «ПСМА РУС».

В настоящий момент Кластер насчитывает 164 участника из 23 регионов России (включая ключевые регионы присутствия автопрома: Самарская, Калужская, Нижегородская, Ульяновская области, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Москва и др.), в том числе якорные автосборочные предприятия, крупные интеграторы узлов и агрегатов: ООО «ВАЛЕО Сервис», ООО «ТПВ РУС», ООО «Рулевые системы», ООО «Брозе Тольятти Автомотив», ООО «ДСК», АО «АД ПЛАСТИК», АО «Аком им. Н.М.Игнатьева», «Форесия Аутомотив Девелопмент», «Континентал Калуга», «Федерал-Могул Пауэртрейн Восток», «Спрингс Альянс» и другие, поставщики компонентов и комплектующих изделий.

В рамках Дня поставщика оснастки был организован открытый отраслевой диалог, в ходе которого заказчики оснастки сформулировали свои текущие потребности и требования, а поставщики в свою очередь рассказали, что им необходимо для получения производственных заказов – оборудование, кредиты, инженерные кадры и т.д. Кластер готов в дальнейшем помогать обеим сторонам искать пути решения возникающих вопросов, оказывая необходимую поддержку для реализации проектов. Состоялись выступления представителей производителей автомобилей и автокомпонентов, производителей оснастки, оборудования, инструмента, отраслевая дискуссия в рамках Комитета по оснастке Кластера и B2B переговоры производителей оснастки с потенциальными потребителями.

Также в «День поставщика» в конгресс-центре технопарка была организована экспозиция образцов продукции, где выставились и провели переговоры 7 производителей и более 50 потребителей оснастки. Всего же в Дне поставщика приняло участие более 150 человек.

 «Участие в таких мероприятиях, как День поставщика оснастки, даёт нам возможность пообщаться с коллегами по цеху, обсудить текущую ситуацию в отрасли, показать и рассказать о своих достижениях, успешно выполненных проектах, ознакомиться с успехами других, познакомиться с новыми компаниями, появляющимися на рынке. Но и самое главное, конечно, – это знакомство с потенциальными заказчиками и инвесторами. Я надеюсь, что решения, принятые в ходе сессии, будут реализованы в жизнь не только в протокольном формате, – прокомментировал участник выставки, директор компании «Вектор» – резидента технопарка «Жигулевская долина» Сергей Егоркин.

 

Фото:   пресс-служба технопарка

 

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