В Жигулевске дом повторно отключили от газа из-за долгов

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Специалисты ООО «Газпром газораспределение Самара» повторно отключили от газоснабжения дом в г. Жигулевске Самарской области из-за долгов абонента и несанкционированного подключения.

Впервые дом был отключен от газовых сетей в прошлом году в связи с крупной задолженностью потребителя и недопуском специалистов к газовому оборудованию.

В рамках проверки в текущем году газовики выявили несанкционированное подключение дома к газовым сетям и ликвидировали его. К настоящему времени долг абонента за газ с учетом штрафа за несанкционированное подключение превысил 750 тыс. рублей, у него отсутствует договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к установленной законом ответственности.

«Только специализированная организация может проводить подключение к газовым сетям. В противном случае нарушителя ждут финансовые издержки и ответственность вплоть до уголовной. Важно помнить, что опасность незаконного подключения может привести к риску возникновения аварийной ситуации и подвергнуть угрозе жизни и здоровье окружающих», – отметила главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара» Екатерина Мутовкина.