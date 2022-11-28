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В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

28 ноября 2022 15:18
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Оператор билайн стал первым и пока единственным оператором, который построил инфраструктуру мобильной связи в малонаселенном и труднодоступном населенном пункте Республики Коми.

Оператор билайн расширил покрытие cети 4G в регионе, запустив мобильный интернет «четвертого поколения» в селе Мутный Материк. До недавнего времени более чем у 900 жителей населенного пункта был доступ только к голосовым вызовам, организованным оператором через спутниковые каналы связи.

Мутный Материк считается частью Усинска и относится к самым отдаленным пригородам на территории России, так как расстояние до города составляет почти 300 км. Также усложняло работу над запуском мобильного интернета труднодоступность Мутного Материка. Село расположено на берегу реки Печоры среди протоков и разливов, поэтому добраться до него в теплое время года можно только водным транспортом или вертолетом, а в сезон холодов по временной дороге – зимнику. Оператор вел активный этап строительства сети в период летней навигации. Так, для прокладки волоконно-оптических линий связи до населенного пункта заменил 25 опор ЛЭП, каждая из которых доставлялись на барже.

В конце октября технические специалисты билайна завершили работы по строительству телекоммуникационной инфраструктуры и установке современного оборудования. Теперь сельчане получили доступ к интернету на скоростях сопоставимых с городскими и имеют возможность пользоваться разнообразием сервисов, которые сегодня предлагает мобильный интернет: следить за новостями и общаться в социальных сетях, обучаться онлайн, смотреть новые фильмы и сериалы, совершать видеозвонки, заказывать товары из интернет-магазинов и комфортно решать любые вопросы с помощью смартфона.

Стоит отметить, что телеком-услуги для таких территорий обладают особой значимостью, ведь они позволяют жителям села, которые работают на вахте, поддерживать связь с родными и близкими.

«Связь сейчас – одна из жизненно важных потребностей, а мобильный интернет позволяет оперативно решать многие важные вопросы и получать доступ к цифровым сервисам, например, к госуслугам. Понимая, какую социальную задачу мы выполняем, билайн строит сеть даже в самых отдаленных и труднодоступных уголках Республики Коми и всей страны, несмотря на довольно суровый климат и огромные расстояния. Развивать связь в таких условиях – это всегда вызов, с которым мы справляемся и запуск 4G интернета в селе Мутный Материк еще одно тому подтверждение», - комментирует Константин Иконников, директор Сыктывкарского отделения билайн.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

 

Фото:   билайн

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