в Самарской области спустили на воду новые «Валдаи»

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В Самарской области началась подготовка к сезону навигации. Об этом можно судить по фото, которые прислали 63.RU очевидцы.

— Судоходная компания «Волга-трэвэл» спустила на воду скоростные суда. Но где их будут использовать и когда, никто не говорил, — рассказали очевидцы.

«Валдай 45Р» — речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях. Предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток. Судно ввели в эксплуатацию в 2018 году, серийное производство началось в 2019-м. Пассажировместимость — 45 человек, скорость — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

Первый «Валдай» привезли в Самару еще в мае 2022 года. Изначально его обещали пустить в рейсы до Ширяево 1 июля. Но в итоге первый официальный рейс состоялся только в конце июля 2022 года. Второе скоростное судно в Самару доставили в начале августа. Еще два «Валдая» привезли в регион в ноябре 2022 года.