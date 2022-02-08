В Самарской области отремонтируют 79 линий электропередачи 110 кВ

98

В текущем году энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» выполнят ремонт и техническое обслуживание 79 воздушных и кабельных линий электропередачи 110 кВ. На эти цели будет выделено около 21,8 млн рублей.

В рамках работ будут заменены опоры, участки грозозащитных тросов и проводов, дефектные изоляторы, гасители вибрации и элементы сцепной арматуры, установлены птицезащитные устройства. Кроме того, будет выполнена плановая расчистка просек воздушных линий электропередачи. Дополнительно будет произведена замена информационных и предупреждающих плакатов. На кабельных и кабельно-воздушных линиях будет выполнена замена кабельных муфт и кабельных вводов, проведены испытания линий. Большинство работ будет выполнено хозспособом.

Выполнение ремонтной программы – одно из ключевых мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к отопительному периоду. Работы будут проводиться во всех районах Самарской области. Всего на ремонтную программу 2022 года будет направлено свыше 602 млн рублей.