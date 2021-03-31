В Самаре усовершенствовали конструкцию газотурбинных двигателей

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Специалисты самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) усовершенствовали конструкцию газотурбинных двигателей большой мощности, создав методику эффективного подведения масла к подшипникам. Благодаря новой разработке конструкция силовой установки стала еще надежнее.

Разработка применяется в конвертируемых силовых установках – авиационных газотурбинных двигателях, получивших наземное применение в составе газоперекачивающих агрегатов, а также в рамках реконверсии на двигателях высокой мощности, в которых элементы ГТД наземного применения применяются на авиационных силовых установках.

Новое решение позволяет определить оптимальные геометрические параметры деталей, обеспечивающих подвод смазки в зону наибольшего тепловыделения роторных подшипников, что повышает надежность узлов.

Методика создавалась для усовершенствования газотурбинных двигателей НК-36СТ и НК-37, используемых в составе газоперекачивающих агрегатов и электростанций.

«На создание газотурбинного двигателя уходят годы работы целого коллектива технических специалистов – конструкторов, технологов, IT-специалистов, рабочих, испытателей. При этом срок эксплуатации такой техники исчисляется десятками лет, - рассказал автор разработки, начальник отдела маслосистем, опор, приводов и редукторов ПАО «ОДК-Кузнецов» Александр Боев. - За это время совершенствуются материалы, способы производства, оборудование, происходят кардинальные изменения в цифровых технологиях проектирования. Именно поэтому повышение надежности, совершенствование конструкции изделий – это непрерывная работа. Применение новейших методик и принципов проектирования позволяет ПАО «ОДК-Кузнецов» находиться в числе передовых промышленных предприятий России».