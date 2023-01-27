В Самаре отремонтируют историческую поликлинику Греве

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В Самаре отремонтируют историческое здание – усадьбу врача Л. А. Греве, сообщает RosTender.info . В настоящее время в доме находится центр занятости населения.

К современному использованию это здание приспособит победитель тендера . Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области принимает заявки на участие третьего февраля. На подведение итогов выделят четыре дня. Начальная цена контракта – 34,6 млн рублей.

На ремонт выделят 150 рабочих дней. Работы пройдут в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2025 годы».

Усадьба врача Л. А. Греве, построенная в русском кирпичном стиле, была реконструирована в 1890. Перестройкой руководил опытный инженер А. К. Левенштерн. В доме открылась большая аптека и «частная поликлиника», устав которой обещал «доставить небогатому населению города более радикальную медицинскую помощь за общедоступную плату».

Фото: pxhere.com