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В Самаре до конца года будет установлено 11 тысяч «умных счетчиков»

29 июня 2021 11:28
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В Самаре до конца года будет установлено 11 тысяч «умных счетчиков»

Внедрением в жилые дома Самары автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «СамГЭС» занимается 7 лет. За это время гарантирующий поставщик электроэнергии в Самаре установил около 30 тысяч так называемых «умных счетчиков». Они обеспечивают хранение профиля мощности, имеют возможность удалённого отключения нагрузки и фиксируют нарушения параметров качества электроэнергии.

Как отметил директор АО «СамГЭС» Ильнар Сулейманов, после установки АИИС КУЭ потребителям не придется передавать показания приборов учета, счет на оплату электроэнергии будет формироваться на основе фактического энергопотребления. Кроме того, у людей появится возможность выбирать наиболее удобный для них тариф без замены прибора учета, тем самым экономить семейный бюджет. Отследить процесс энергопотребления потребители могут в Личного кабинете.

Подрядчиком АО «СамГЭС» выступает ООО «ЭРА». При выполнении технических работ сотрудники ООО «ЭРА» взаимодействуют с управляющей компаний и жильцами МКД. В обязательном порядке при себе имеют доверенности. 

В настоящее время заканчивается установка автоматизированной системы учета электроэнергии в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 79. Замена приборов учета производится в рамках инвестпрограммы АО «СамГЭС» на 2021-2023 гг. В этом году в жилые дома самарцев планируется установить около 11 тысяч приборов учета. Все работы по монтажу и гарантийное обслуживание АИИС КУЭ для граждан-потребителей бесплатные.      

Теги: СамГЭС умные счетчики

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