В Роскадастре СО сотрудники прошли обучение по работе с беспилотным летательным аппаратом

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Сотрудники филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области научились управлять беспилотным летательным аппаратом.

В конце 2023 г. по очной форме обучение прошли несколько сотрудников филиала. Они научились профессионально использовать беспилотник, узнали его конструктивные особенности, порядок получения разрешений на полёты и правила поведения пилотов в нештатных ситуациях.

С помощью беспилотного летательного аппарата в течение 2024 года будет проводиться аэрофотосъемка тех районов, для которых в федеральном фонде пространственных данных отсутствуют материалы фотосъемки территории крупного масштаба.

Полученные материалы позволят выявить реестровые ошибки, допущенные при определении границ участков, измерении их площади. Использование БЛА помогает обследовать труднодоступные земельные участки и территории, а также проводить анализ состояния пространственных объектов на больших территориях в сжатые сроки.

«Для осуществления летных работ руководством филиала организовано взаимодействие с органами государственной власти и муниципалитетами. Мы получили разрешение на осуществление аэрофотосъемок. В первую очередь полёты планируются на территории Красноярского и Ставропольского районов. Каких-либо неудобств собственникам объектов недвижимости и жителям близлежащих территорий работа беспилотного летательного аппарата не доставит. О планируемых датах полётов мы будем уведомлять муниципалитеты и делать публикации в нашей группе в ВК», - рассказала заместитель директора – главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Евгения Дроздова, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области