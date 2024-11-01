В рамках национального проекта «Производительность труда» самарский производитель клейкой ленты за полгода увеличил выработку на 12%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Тольяттинец обвиняется в совершении многоэпизодного мошенничества
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
2 ноября в регионе дождь, до +9°С
В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки
В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки
Только 9% самарцев боятся увольнения
Только 9% самарцев боятся увольнения
В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов.
В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов
В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок
В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок
число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%
Число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%
В ДТП в Кинельском районе пострадали водитель и два пассажира
В ДТП в Кинельском районе пострадали водитель и два пассажира
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.02
-0.03
EUR 105.52
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре откроется новая интерактивная арт-галерея с таинственными картинами Ван Гога
Самарская областная научная библиотека приглашает на открытые встречи проекта «Интеллектуальная среда»
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В рамках национального проекта «Производительность труда» самарский производитель клейкой ленты за полгода увеличил выработку на 12%

1 ноября 2024 11:21
204
В рамках национального проекта «Производительность труда» самарский производитель клейкой ленты за полгода увеличил выработку на 12%

В губернии продолжается реализация нацпроекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. Создание эффективной и конкурентоспособной экономики является одним из ключевых аспектов национальной стратегии.

«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивает важность проекта для развития ключевых отраслей промышленности региона. Национальный проект «Производительность труда» играет важнейшую роль в модернизации российской экономики. Его успешная реализация не только способствует росту прибыли предприятий и экономическому развитию, но и помогает решать проблемы занятости и повышения квалификации работников. Важно продолжать расширять масштабы проекта и адаптировать его к меняющимся условиям рынка для достижения устойчивого роста производительности труда в стране», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

В настоящий момент более 180 предприятий области оптимизируют производственные процессы в рамках национального проекта.

Участником национального проекта является и компания «Герметизирующие материалы». Предприятие производит клейкую ленту. Активно внедряет современные технологии для повышения эффективности. В течение шести месяцев здесь был реализован пилотный проект по внедрению методик бережливого производства. Особое внимание в ходе проекта уделялось оптимизации производственных потоков и сокращению затрат.

Основные направления изменений коснулись технологических операций, сокращения лишних перемещений и движений операторов, снижения незавершенного производства (НЗП) вспомогательных материалов.
 Так, потерю времени на торцовке и перенастройке на участке резки клейкой ленты удалось устранить за счет изменения последовательности операций и установки нулевой точки ножа с учетом размеров рулона и его габаритов. Для минимизации технологических остатков была разработана схема раскроя рулонов.

В итоге время протекания процесса (ВПП) уменьшилось на 11%. Незавершенное производство (НЗП) снизилось на 40%. Вместе с тем выработка увеличилась на 12%.

«Полученные в рамках пилотного проекта результаты станут прочной основой для дальнейшего масштабирования методик бережливого производства на всех наших производственных площадках. Мы продолжим активную работу по повышению эффективности и модернизации производства, чтобы обеспечивать наших клиентов высококачественной продукцией и сохранять лидирующие позиции на рынке», - прокомментировал директор компании «Герметизирующие материалы» Роман Шедь.

Процесс внедрения методик бережливого производства проходил при поддержке оператора национального проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).
 «Улучшение показателей на предприятии достигнуто за счет обучения основам бережливого производства рабочей группы предприятия и внедрения таких инструментов и методик бережливого производства как почасовой производственный анализ, диаграмма «Спагетти», картирование, стандартизированная работа. Также стоит отдельно сказать об активном участии в реализации пилотного проекта рабочей группы компании. Члены группы по завершению проекта были отмечены Почетными грамотами Минпромторга Самарской области», - рассказал руководитель проекта Артур Ханнанов.

Внедрение стандартов и лучших практик на эталонном участке позволит компании «Герметизирующие материалы» в дальнейшем тиражировать успешные подходы на другие процессы. Благодаря чему и достигается повышение эффективности предприятия в целом.

Бережливое производство, как показывает практика, способствует росту производительности труда и расширению бизнеса, снижению себестоимости продукции и созданию новых рабочих мест в регионе.

 

Фото: Ирина Алексеева

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
1 ноября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
146
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
1 ноября 2024  10:39
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
184
В Самарской области ожидается гололедица
31 октября 2024  13:52
В Самарской области ожидается гололедица
495
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
31 октября 2024  12:27
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
361
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
374
Весь список