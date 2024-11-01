В рамках национального проекта «Производительность труда» самарский производитель клейкой ленты за полгода увеличил выработку на 12%

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В губернии продолжается реализация нацпроекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. Создание эффективной и конкурентоспособной экономики является одним из ключевых аспектов национальной стратегии.

«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивает важность проекта для развития ключевых отраслей промышленности региона. Национальный проект «Производительность труда» играет важнейшую роль в модернизации российской экономики. Его успешная реализация не только способствует росту прибыли предприятий и экономическому развитию, но и помогает решать проблемы занятости и повышения квалификации работников. Важно продолжать расширять масштабы проекта и адаптировать его к меняющимся условиям рынка для достижения устойчивого роста производительности труда в стране», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

В настоящий момент более 180 предприятий области оптимизируют производственные процессы в рамках национального проекта.

Участником национального проекта является и компания «Герметизирующие материалы». Предприятие производит клейкую ленту. Активно внедряет современные технологии для повышения эффективности. В течение шести месяцев здесь был реализован пилотный проект по внедрению методик бережливого производства. Особое внимание в ходе проекта уделялось оптимизации производственных потоков и сокращению затрат.

Основные направления изменений коснулись технологических операций, сокращения лишних перемещений и движений операторов, снижения незавершенного производства (НЗП) вспомогательных материалов.

Так, потерю времени на торцовке и перенастройке на участке резки клейкой ленты удалось устранить за счет изменения последовательности операций и установки нулевой точки ножа с учетом размеров рулона и его габаритов. Для минимизации технологических остатков была разработана схема раскроя рулонов.

В итоге время протекания процесса (ВПП) уменьшилось на 11%. Незавершенное производство (НЗП) снизилось на 40%. Вместе с тем выработка увеличилась на 12%.

«Полученные в рамках пилотного проекта результаты станут прочной основой для дальнейшего масштабирования методик бережливого производства на всех наших производственных площадках. Мы продолжим активную работу по повышению эффективности и модернизации производства, чтобы обеспечивать наших клиентов высококачественной продукцией и сохранять лидирующие позиции на рынке», - прокомментировал директор компании «Герметизирующие материалы» Роман Шедь.

Процесс внедрения методик бережливого производства проходил при поддержке оператора национального проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

«Улучшение показателей на предприятии достигнуто за счет обучения основам бережливого производства рабочей группы предприятия и внедрения таких инструментов и методик бережливого производства как почасовой производственный анализ, диаграмма «Спагетти», картирование, стандартизированная работа. Также стоит отдельно сказать об активном участии в реализации пилотного проекта рабочей группы компании. Члены группы по завершению проекта были отмечены Почетными грамотами Минпромторга Самарской области», - рассказал руководитель проекта Артур Ханнанов.

Внедрение стандартов и лучших практик на эталонном участке позволит компании «Герметизирующие материалы» в дальнейшем тиражировать успешные подходы на другие процессы. Благодаря чему и достигается повышение эффективности предприятия в целом.

Бережливое производство, как показывает практика, способствует росту производительности труда и расширению бизнеса, снижению себестоимости продукции и созданию новых рабочих мест в регионе.

Фото: Ирина Алексеева