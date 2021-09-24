В Радиоцентре в Самаре завершается реконструкция системы электроснабжения

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АО «Самарская сетевая компания» завершает реализацию проекта по повышению надежности системы электроснабжения в пос. Радиоцентр в Кировском районе Самары. В рамках данного проекта энергетики проводят реконструкцию распределительных сетей, от которых запитаны жилые дома, социальные и коммерческие учреждения, расположенные на ул. Парадной, Дальней и Технической.

Электрические сети поселка, построенного в конце 40-х годов прошлого века, были переданы в обслуживание ССК в ветхом состоянии. Кроме того, что кабельные линии устарели и износились, вся система электроснабжения поселка изначально была построена ненадежно: питание потребителей осуществлялось по одной линии, идущей транзитом от дома к дому. По этой причине при технологическом нарушении на любом участке сети свет гас во всем поселке, включая котельную, и в осенне-зимний период жители оставались не только без электричества, но и без отопления.

Ситуацию необходимо было кардинально менять, поэтому проект реконструкции распределительных сетей в пос. Радиоцентр был включен в инвестпрограмму АО «ССК» 2021 года. К работам приступили летом, и на сегодняшний день основной объем строительства уже завершен. В поселке по новой схеме проложили 12 выделенных кабельных линий общей протяженностью около 7 км, установили 30 распределительных шкафов, которые позволят обеспечить бесперебойным электроснабжением каждого абонента. Также оперативно и аккуратно восстановили благоустройство там, где были проложены траншеи: построили асфальтовые дорожки и тротуары, засеяли газоны.

Модернизированные электрические сети подключат от подстанции ТП-6036, построенной ССК к Чемпионату мира по футболу, - современной и надежной.

В конце октября, после окончательного завершения реализации проекта жители и организации получат не только бесперебойное и качественное энергоснабжение, но и обновленную систему учета потребленной электроэнергии.