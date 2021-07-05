В ПАО «ОДК-Кузнецов» с рабочим визитом прибудет Владимир Гутенев

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6 июля 2021 г. в 9:00 в ПАО «ОДК-Кузнецов» (Заводское шоссе, 29) с рабочим визитом прибудет первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей России В.В. Гутенев. При участии В.В. Гутенева состоится открытие Центра оценки квалификации ПАО «ОДК-Кузнецов» и первый квалификационный экзамен рабочих.

В ходе визита гость предприятия ознакомится с новыми производственными комплексами - объектами технического перевооружения и реконструкции, реализуемыми в ПАО «ОДК-Кузнецов» в рамках исполнения мероприятий госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» - центром специализации «Коробки приводов и агрегатов», Гальваническим производством, модернизированным топливохранилищем, корпусами, где вскоре будут размещены производство турбин и компрессоров газотурбинных двигателей.

Также в программе визита запланированы открытие Центра оценки квалификации ПАО «ОДК-Кузнецов» (ЦОК «ОДК-Кузнецов»), участие в первом квалификационном экзамене рабочих – наладчиков станков с программным управлением инструментального цеха, встреча с молодыми специалистами «ОДК-Кузнецов», вручение аттестационных удостоверений экспертам ЦОК «ОДК-Кузнецов» и благодарственных писем СоюзМаш России наиболее отличившимся работникам.