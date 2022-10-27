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В ОДК-Кузнецов в Самаре состоялась молодежная конференция

27 октября 2022 11:28
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В ОДК-Кузнецов в Самаре состоялась молодежная конференция

На самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов проведена молодежная отчетно-выборная конференция. Участники подвели итоги работы организации предприятия в 2019-2022 годах, обозначены направления развития Совета молодежи на будущее.

На отчетно-выборной конференции Совета молодежи ОДК-Кузнецов собрались более 400 молодых сотрудников, а также руководители предприятия. Мероприятие открыл управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

«Именно молодежь является движущей силой перемен и преобразований. Совет молодежи вносит инициативы, выявляет кадровый резерв, способствует внедрению ценностей ОДК-Кузнецов – инновационное развитие с опорой на традиции, заложенные великими предшественниками. Сегодня, несмотря на 110-летний возраст, предприятие молодеет: строятся корпуса, закупается оборудование, осваиваются новые виды продукции и способы ее проектирования и производства. У нас большой потенциал, которому вы должны помочь реализоваться!», - сказал Алексей Соболев.

Управляющий директор наградил работников, внесших значимый вклад в развитие молодежного движения на предприятии. Также благодарственные письма вручены руководителям подразделений, которые оказывают помощь и содействие в развитии молодежного движения и проведении молодежных мероприятий.

С докладом об итогах проделанной работы Совета молодежи ОДК-Кузнецов выступила его председатель, представитель одной из старейших заводских династий Евгения Кочерова, передающая свои полномочия новому составу Совета. Предложения по развитию молодежной организации озвучили участники рабочей группы конференции. Инициативы касались улучшений в производственно-профессиональной и социальной сферах, спорте и культурно-массовом секторе. Обновленный состав Совета молодежи предприятия будет представлять интересы более 4,4 тысяч работников ОДК-Кузнецов.

Приглашенные представители молодежных организаций Самары – председатель Совета работающей молодежи Самарской области Евгений Гурьянов и председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина поделились своими знаниями и опытом работы.

Каждый участник конференции при желании смог подать заявку на вступление в Совет молодежи. Также были утверждены списочный состав и структура Совета молодежи, обозначены направления работы и план мероприятий на 2023-2025 годы.

 

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