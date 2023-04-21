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В ОДК-Кузнецов подвели итоги «Недели без турникетов»

21 апреля 2023 14:11
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Проведено 10 экскурсий для учеников 6-11-х классов школ, студентов Самарского Политеха и воспитанников центра «Ровесник».

Более двухсот старшеклассников и студентов Самарской области посетили Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. ОДК-Кузнецов подвел итоги весеннего этапа Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

С 10 по 21 апреля в рамках «Недели без турникетов» на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха проведено 10 экскурсий для учеников 6-11-х классов школ, студентов Самарского Политеха и воспитанников центра «Ровесник».

Школьники и студенты ознакомились с экспозицией музея ОДК-Кузнецов, где представлены образцы выпущенной на предприятии техники: от созданных в начале прошлого века поршневых изделий, поднимавших в небо первые отечественные самолеты, до современных газотурбинных и ракетных двигателей.

Учащиеся посетили новые участки инструментального производства ОДК-Кузнецов, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где изготавливаются инструмент и оснастка для основного производства, а также детали для газотурбинных двигателей. Экскурсии для школьников и студентов также прошли в центре специализации «Коробки приводов и агрегатов», в котором на высокопроизводительном и высокоточном оборудовании производятся и проходят контроль качества детали с зубчатым зацеплением.

На время «Недели без турникетов» экскурсоводами стали «кузнецовцы», непосредственно работающие в этих цехах, поэтому ребята смогли узнать не только об истории предприятия, его вкладе в развитие отечественного ракетного и авиационного двигателестроения, но и задать интересующие вопросы о рабочих и инженерных профессиях, учебных заведениях, готовящих тех или иных специалистов. Старшеклассникам специалисты учебного центра ОДК-Кузнецов рассказали о программах целевого обучения «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт», требованиях к абитуриентам, гарантиях и преимуществах учебы для студентов-«целевиков».

«Акция «Неделя без турникетов» дает школьникам прекрасную возможность познакомится с современным предприятием, посмотреть на работу новейшего оборудования, пообщаться с представителями различных профессий – рабочими, технологами, конструкторами. Интерес к техническим дисциплинам, наложенный на собственные впечатления от производства и знания о программах вузовской подготовки специалистов, поможет им сделать выбор в пользу инженерного образования. Молодые, образованные, квалифицированные специалисты необходимы постоянно растущему предприятию», – отметил заместитель генерального директора - управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

 

Фото:  пресс-служба «ОДК-Кузнецов»

 

 

Теги: ОДК-Кузнецов Самара

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