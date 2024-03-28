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Жители небольших сел и деревень Самарской области чаще всего пользуются интернетом по субботам, воскресеньям и, что особенно любопытно, средам.
В Энергии энергия бьет ключом: билайн выяснил, как используют 4G-интернет в самарских деревнях
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В Энергии энергия бьет ключом: билайн выяснил, как используют 4G-интернет в самарских деревнях

28 марта 2024 09:18
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Жители небольших сел и деревень Самарской области чаще всего пользуются интернетом по субботам, воскресеньям и, что особенно любопытно, средам.

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Жители небольших сел и деревень Самарской области чаще всего пользуются интернетом по субботам, воскресеньям и, что особенно любопытно, средам. При этом, в остальные будничные дни такого всплеска цифровой активности не наблюдается. 

Данные получены в результате исследования, которое провел сервис «билайн аналитика». Эксперты проанализировали потребление мобильного трафика в населённых пунктах, в которых проживает в среднем около 350 человек. В выборку попали Благодаровка, Зелененький, Лопатино, Новая Жизнь, Русский Байтуган, Тридцатый и Энергия. В них 4G-интернет от билайна стал доступен несколько месяцев назад.

Исследование показало, что уровень проникновения смартфонов в малых населенных пунктах области довольно высок. В перечисленных селах и деревнях, согласно его результатам, ими пользуется 88% клиентов оператора.

Между тем, активнее всего женщины выходят в сеть в промежутке между 16:00 и 17:00, а мужчины – с 19:00 до 20:00. Интересно, что объемы использования интернета по вечерам у них заметно различается: с 21:00 мужчины тратят примерно 6,5 раза больше трафика, чем женщины.

Что касается наиболее популярных сервисов и приложений, то, по данным внутренней аналитики, жители небольших сел региона чаще всего сидят в социальных сетях, затем – смотрят контент на видео-платформах и общаются в мессенджерах.

Всего в конце 2023 года доступ к скоростному интернету 4G от билайна получили жители 90 малых населенных пунктов в 23 районах Самарской области. Это стало возможным благодаря федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням с численностью населения до 500 человек.

«Скоростной мобильный интернет в деревнях и селах позволяет жителям получать доступ ко всей необходимой информации, будь то новости и погода, социальные сети, онлайн-магазины, банковские приложения или портал Госуслуг. Это играет важную роль в улучшении качества жизни сельчан, создает ощущение комфорта и безопасности, открывает новые возможности для образования, работы и развлечений. Мы рады, что за такой короткий период смогли подключить к 4G-интернету почти сотню малых населенных пунктов, и продолжим расширять нашу сеть, чтобы обеспечить качественное покрытие даже в самых отдаленных уголках области», – комментирует Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения билайн.

Расширение 4G-покрытия позволяет клиентам билайна оставаться на связи с близкими в различных ситуациях. Этому способствует комплекс технологий, который в компании называют «умной сетью»**. Подробнее об этом читайте здесь.

*Приведенные в настоящем тексте данные получены в результате исследования, проведенного ПАО «ВымпелКом»

**«Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи. Скорость мобильного интернета и качество услуг связи могут зависеть от множества факторов. Подробнее на beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на www.beeline.ru

 

Фото:   freepik.com

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