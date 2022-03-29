В дни школьных каникул музеи КбшЖД будут работать бесплатно

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С 29 марта по 4 апреля 2022 года Куйбышевская магистраль приглашает всех желающих посетить музейные комплексы бесплатно. В Самаре для свободного посещения будут открыты: музей истории Куйбышевской железной дороги и Поволжский музей железнодорожной техники. В Октябрьске своих посетителей ждет музей имени Бориса Бещева, а в Рузаевке – культурно-исторический центр.

Специально для посетителей будут организованы различные тематические экскурсии по музеям, предусмотрена работа выставки железнодорожной техники. В интерактивной форме ребята узнают много интересного о прошлом и настоящем Куйбышевской железной дороги, познакомятся с историей уникальных экспонатов. Например, в знаменитом Поволжском музее железнодорожной техники, который расположен в Самаре, можно будет не только увидеть раритетные документы, но и попасть в кабины паровозов и электровозов.

Адреса музейных комплексов Куйбышевской железной дороги:

г. Самара, Комсомольская пл., д.1, здание вокзала ст. Самара (Музей истории Куйбышевской железной дороги);

г. Самара, ул. Литвинова, 332А (Поволжский музей железнодорожной техники);

г. Октябрьск, ул. Вокзальная, д. 14 (Музей имени Бориса Бещева);

г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 7 (Культурно-исторический центр на станции Рузаевка).

Фото из открытых источников