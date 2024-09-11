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В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16

11 сентября 2024 13:24
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В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16

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В интернет-магазине билайна стартовал предзаказ на новую линейку iPhone. В офисах обслуживания оператора новинки можно будет приобрести в ближайшее время.

 

Стать обладателем iPhone 16 одним из первых очень просто — достаточно оставить заявку на предзаказ на сайте билайна. После оформления сотрудники контактного центра оператора помогут вам определиться с выбором, оплатой и доставкой. А получить iPhone 16 можно любым удобным способом — оформить доставку курьером или самовывоз из собственных офисов обслуживания билайна.

 

Покупая iPhone 16 в билайне, вы можете быть уверены в безопасности сделки и получении оригинальной мобильной новинки от Apple. Традиционно устройства компании устанавливают новые стандарты индустрии. И этот год не стал исключением.

 

Базовый iPhone 16 выполнен в новом дизайне — основная камера теперь расположена вертикально, а корпус сделан из аэрокосмического алюминия. Свежие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили новые размеры — 6,3 и 6,9 дюймов, процессор Apple A18 Pro, улучшенную камеру с возможностью съемки 4K120 и специальную кнопку для управления Camera Control.

 

Пользователи ценят iPhone не только за функции, но и за элегантный дизайн. Apple обновила цветовые решения всех своих смартфонов. С помощью новых оттенков покупатели могут подобрать лучший вариант под свой личный стиль или характер.

Цены:

• iPhone 16: от 114 990 рублей

• iPhone 16 Pro: от 154 990 рублей

• iPhone 16 Pro Max: от 194 990 рублей

 

Оформить предзаказ на iPhone 16 можно уже сейчас на официальном сайте билайна — beeline.ru/shop  

 

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru.

 

127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14, ОГРН 1027700166636

Фото – ПАО «ВымпелКом» 

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