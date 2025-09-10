Я нашел ошибку
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Умные кнопки в чате поддержки Билайн решают вопросы на 20% быстрее

10 сентября 2025 11:36
Билайн представил обновление чат-бота, которое позволяет клиентам быстрее решать типовые вопросы без ожидания оператора.

В чате поддержки в мобильном приложении и на сайте появились кнопки с индивидуальными сценариями. Они формируются на основе предыдущих обращений, поведения пользователя в приложении и даже его привычек. Среди таких сценариев могут быть пополнение счета, проверка баланса, уточнение тарифа или подключенных услуг.

Технологии Big Data, искусственного интеллекта и машинного обучения анализируют технические события пользователя, определяют популярные темы обращений и предсказывают тематику вопроса. Благодаря этому система предлагает наиболее подходящие варианты решения, подстраиваясь под привычки абонента. Например, если пользователь часто пополняет счет, эта кнопка будет на виду чаще. Кроме того, ответ можно получить даже при размытых формулировках вопроса.

Новый подход уже дал результат: более половины вопросов теперь решаются без участия оператора, а уровень удовлетворенности клиентов вырос на 5 процентных пунктов. Среди популярных запросов в чате поддержки Билайн – условия тарифа и его смена, а также платные услуги.

В ближайшее время в службе поддержки Билайн появятся новые функции. Расширится количество кнопок, которые позволяют пользователю сразу переходить в нужный раздел приложения. Также клиент сможет отследить статус обращения и узнать примерное время ожидания оператора, если ему необходимо связаться с сотрудником службы поддержки.

Саму систему усовершенствуют благодаря искусственному интеллекту, за счет чего она сможет еще успешнее понимать контекст, задавать уточняющие вопросы и поддерживать диалог, а также предлагать подходящие варианты кнопок. Кроме того, компания продолжит развивать персонализацию сервисов, упрощать тексты бота и улучшать логику взаимодействия, чтобы решение вопросов занимало еще меньше времени.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com

В центре внимания
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
