У "Яндекса" в России сменился владелец

Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс" стала владельцем основного юрлица компании вместо нидерландской Yandex N.V. Об этом следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно данным из реестра, зарегистрированная в Калининградской области МКАО владеет 99,999% в ООО "Яндекс". Оставшиеся 0,001% принадлежат некоммерческому Фонду общественных интересов.
Представители "Яндекса" пояснили, что изменения являются частью проводимой реструктуризации компании. Ожидается, что она будет завершена позднее в этом году.
"Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний", — цитирует РИА Новости пресс-службу "Яндекса".