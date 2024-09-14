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У Wildberries зафиксировали массовый сбой

14 сентября 2024 12:44
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У Wildberries зафиксировали массовый сбой

Массовый сбой зафиксировали в работе Wildberries. Пользователи жалуются на отмену товаров, у которых еще не закончился срок хранения в ПВЗ, и списание денег за их обратную доставку.

Покупатели обсуждают проблему в официальном сообществе маркетплейса в соцсети «ВКонтакте». Поддержка Wildberries подтвердила, что произошла техническая ошибка.

«Заказы, отмененные раньше времени по сроку хранения, будут восстановлены в течение дня и их можно будет получить. Мы пришлем Вам уведомление и информация появится в разделе "Доставки". Денежные средства, списанные за обратную транспортировку, будут возвращены. Приносим извинения за неудобства», – говорится в сообщении техподдержки.

Сбой длится уже несколько часов. Маркетплейс пытается решить проблему, пишет АиФ Москва.

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