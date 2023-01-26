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Туристы из Самары и Уфы отправятся на Урал в двухэтажном поезде в дни февральских праздников

26 января 2023 15:26
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Экскурсионная программа включает путешествие на ретропоезде на паровозной тяге «Уральский экспресс».

В рамках проекта «Яркие выходные на Урале» 23 февраля с железнодорожного вокзала Самары отправится двухэтажный туристический поезд в Уфу и Екатеринбург. Четырехдневный тур познакомит туристов с национальным колоритом и культурой разных народов, а также позволит попробовать традиционные для каждого региона блюда. Отправиться в путешествие смогут туристы из Самары и Уфы.

В начале путешествия пассажиры сделают остановку в столице Башкирии, где смогут познакомиться с самыми яркими страницами истории города, посетить Национальный музей Республики Башкортостан, увидеть выступление лучников и кураистов, а также попробовать настоящие башкирские угощения.

Далее поезд доставит туристов в Екатеринбург, где можно будет выбрать любую из понравившихся экскурсионных программ.

Одна из них включает путешествие на ретропоезде на паровозной тяге «Уральский экспресс», которое позволит погрузиться в атмосферу начала прошлого века и познакомиться с крупнейшим в мире тематическим музеем – Музейным комплексом военной и гражданской техники в городе Верхняя Пышма. В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века. В пути пассажиров ждет завтрак в атмосферном кафе, фотосессия в специальном фотокупе и работа аудиогида. На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будет прицеплен паровоз, чтобы дальше состав следовал на паровой тяге. Туристы смогут понаблюдать за работой локомотивной бригады и сделать фотографии на фоне паровоза, воссозданного вокзала и платформы в историческом стиле. Далее гостей ждет вечерняя экскурсия по Екатеринбургу и посещение популярных достопримечательностей.

Вторая экскурсионная программа по Екатеринбургу позволит путешественникам за один день посетить монастырский комплекс на Ганиной Яме, музейный комплекс военной и гражданской техники, экспозицию камней и минералов в галерее «Главный проспект».

Для школьников в рамках тура будет разработана специальная экскурсионная программа в регионах и интерактивно-познавательная программа в пути следования.

В составе поезда – вагон-ресторан, комфортабельные двухэтажные вагоны категории купе и СВ, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, а также розетками для зарядки гаджетов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

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