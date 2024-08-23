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Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе «зеленого строительства»

23 августа 2024 12:19
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Полученный сертификат подтверждает высокий уровень управления экологическими аспектами.

Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» получил «Золото» в системе экологической сертификации  «GREEN ZOOM Центры обработки данных» и стал первым в России центром обработки данных (ЦОД), прошедшим сертификацию на соответствие национальному стандарту «зеленого строительства» в «Научно-исследовательском Институте устойчивого развития в строительстве» (АНО «НИИУРС»).

Оценка включала изучение документации и очный аудит по целому комплексу показателей экологического воздействия деятельности ЦОД и эффективности внедрения зеленых технологий.

Полученный сертификат подтверждает высокий уровень управления экологическими аспектами в следующих областях:

- энерго- и водоэффективность, эффективное управление природными ресурсами;

- непрерывность и отказоустойчивость работы стратегического объекта;

- снижение нагрузки на окружающую среду и минимизация негативного воздействия в результате операционной деятельности;

- учет региональных климатических особенностей;

- учет выбросов парниковых газов и технологии, влияющие на его уменьшение;

- прозрачность в управленческих процессах;

- забота о сотрудниках, обеспечение высокого качества внутренней среды.

Мировые тренды развития центров обработки данных принимают во внимание растущее энергопотребление вследствие кратного роста обрабатываемой информации, увеличения доли виртуальных сервисов,  стремительного развития технологий искусственного интеллекта и больших данных и, как следствие, оборудования и технологий, обеспечивающих защиту от кибератак.  По оценкам исследований Международного энергетического агентства (МЭА) дата-центры уже к 2026 году будут потреблять в два раза больше электроэнергии, чем в 2023 году, а значит, выбросов станет больше. 

Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» спроектирован с учетом растущих потребностей бизнеса, имеет 3 независимых ввода волоконно-оптических линий связи и по стандартам надежности  соответствует уровню Tier III. Объект оснащен зелеными технологическими модулями, позволяющими повысить энергоэффективность на 48% и сократить выбросы парниковых газов на 5 тыс. тонн в год.

Для подтверждения такой высокой эффективности проектных решений для Ярославского технического центра было произведено энергомоделирование. Энергетическая модель ЦОД представляет собой всесторонний подход к повышению энергоэффективности и сокращению углеродных выбросов. Она фокусируется на оптимизации энергопотребления оборудования, внедрении высокотехнологичных источников бесперебойного питания и передовых систем охлаждения и вентиляции.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», технический блок:

«Мы продолжаем изучать и внедрять опыт мировой телеком индустрии в контексте направления GreenTech – инфраструктурных зеленых технологий, возможностей экономики замкнутого цикла и разработки цифровых продуктов для решения экологических задач. В 2022 году мы завершили внедрение зеленых модулей в технологическое сердце нашей компании – центр обработки данных в г. Ярославле, и теперь наблюдаем долговременный позитивный эффект в виде ежегодного сокращения выбросов СО2-экв. Высокая оценка национального центра сертификации зеленого строительства, разработанное при участии экспертов Ассоциации участников отрасли ЦОД   – важное свидетельство правильности выбранного направления и вложенных усилий».

Вера Бурцева, директор АНО «НИИУРС»:

«Наш Институт – разработчик национальной рейтинговый системы устойчивого развития в строительстве GREEN ZOOM. Мы занимаемся оценкой объектов на предмет внедрения устойчивого развития – экологичных, природоподобных, энерго- и водоэффективных решений уже более 10 лет, тем самым импортозамещаем подобные иностранные системы. В линейке - 9 стандартов, один из которых – как раз инструмент для сертификации ЦОД. Для нас особенно ценно, что такой крупный партнер, как билайн оказал свое доверие и первым в России прошел оценку ЦОДа, подтвердив снижение энергоемкости ЦОД и выбросов СО2-экв. цифрами».

***

Система сертификации «GREEN ZOOM Центры обработки данных» является отечественной системой устойчивого развития в строительстве, направленной на внедрение и оценку энергоэффективных и экологичных решений в центрах обработки данных. Система разрабатывалась экспертами из разных областей на протяжении года и была выпущена в виде практических методических рекомендаций в 2021 году. Важно отметить, что в разработке стандарта были задействованы профессионалы Ассоциации участников отрасли ЦОД.

Подробнее о проекте сертификации Ярославского ЦОД: https://greenzoom.ru/objects/full/286/

 

Фото предоставлено пресс-службой билайна

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