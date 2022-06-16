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«ТрансКонтейнер» займется перевозкой товаров из азиатских стран для сети магазинов «Магнит»

16 июня 2022 12:40
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«ТрансКонтейнер» займется перевозкой товаров из азиатских стран для сети магазинов «Магнит»

ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу «Дело») и розничная сеть «Магнит» договорились о сотрудничестве при организации доставки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии для реализации в магазинах ритейлера.

Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков и директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит» Фёдор Павловский.

Согласно договоренностям, «ТрансКонтейнер» будет разрабатывать новые логистические решения для перевозок импортных грузов в контейнерах с учётом географии импорта «Магнита». Объединение компетенций компаний позволит розничной сети повысить эффективность собственной дистрибуции, уровень сервиса и проработать альтернативные рынки импорта продукции из Китая и других азиатских стран.

На сегодняшний день в рамках сотрудничества «Магнита» и «ТрансКонтейнера» уже запущена первая отправка непродовольственных товаров из Китая в Россию через порт Восточный. Это позволит оценить экономический эффект от совместной деятельности и отработать операционные процессы.

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с таким крупным партнёром как «Магнит» и рады, что сможем вместе обеспечивать бесперебойную и ритмичную перевозку товаров для клиентов сети как на базе уже действующих транспортных решений, так и создавая новые. Дополнительные объёмы импорта позволят нам повысить эффективность использования нашего оборудования и окажут позитивное влияние на экспортно-импортный баланс в условиях сохраняющей турбулентности на рынке», – отметил Виктор Марков.

«Нам как крупнейшему ритейлеру в стране важно ежедневно обеспечивать потребителей качественной продукцией. Текущая ситуация требует от нас трансформации части логистических цепочек, поэтому вместе с партнёрами мы создаём новые транспортные решения. «ТрансКонтейнер» – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии, сильный игрок на плече Китая и Дальнего Востока, уверен, что объединение опыта и ресурсов наших компаний позволит достичь win-win-эффекта для нас и покупателей», – отметил Фёдор Павловский.

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