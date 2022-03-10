Toyota пока не планирует уходить из РФ

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Японский автоконцерн Toyota Motor приостановил производство и поставки в РФ, но пока не планирует покидать российский рынок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий модели RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", - сказали в Toyota.

В компании также отметили, что "поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе".

Компания продолжает внимательно следить за складывающейся ситуацией, добавили в Toyota.

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, оно выпускает модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИКа с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд руб.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Toyota в РФ в 2021 г. выросли на 4,6%, до 117,3 тыс. автомобилей. Компания сохранила 7%-ную долю на российском авторынке.