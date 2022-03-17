Тольяттинская компания «ВИС-Авто» повысила производительность труда

181

Благодаря национальному проекту «Производительность труда» компания «ВИС-Авто» будет выпускать больше пикапов на базе популярной модели Lada Granta. Компания внедрила инструменты бережливого производства и теперь выработка на одного сотрудника увеличилась на 43%.

Тольяттинская компания «ВИС-Авто» – одно из 118 предприятий Самарской области, уже принявших участие в нацпроекте «Производительность труда», инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу до 2024 года вовлечь в нацпроект не менее 169 компаний, это поможет реализовать региональную Стратегию лидерства, созданную по инициативе Губернатора на основе предложений, озвученных жителями области.

«ВИС-Авто» как дочернее предприятие «АВТОВАЗа» выпускает пикапы на базе популярной модели Lada Granta. В линейке производителя больше 10 разновидностей фургончиков: аварийно-спасательные, пожарные, кинологические, социальные.

В соответствии с новыми требованиями рынка «ВИС-Авто» активно занимается улучшением своих автомобилей и повышением их эксплуатационных качеств.

Полгода на предприятии работали тренеры – эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Для оптимизации выбрали цех сварки кузова пикап.

– Вместе с рабочей группой мы составили банк проблем. В дальнейшем поэтапно решали их, внедряя все инструменты и методики бережливого производства. В результате – увеличили сменную выработку на 43% и сократили время протекания процесса на 31%, – прокомментировал руководитель проекта РЦК Алексей Алтабаев.

Улучшения заметили и сотрудники.

– Мы решили основные проблемы благодаря нацпроекту: лишние перемещения и движения, потерю времени на поиск вспомогательных оснастки и ожидание кран-балки. Кроме того, мы распределили нагрузку персонала более равномерно. Разработали и внедрили транспортировочные тележки для перевозки кузовов между сварочными постами и многое другое. Работа была проделана большая, – отметил мастер цеха сварки Сергей Севостьянов.

Фургоны «ВИС АВТО» ездят по всей стране. Они конкурентоспособны за счёт своей экономичности и мобильности, при грузоподъемности свыше 900 кг. И теперь, благодаря национальному проекту «Производительность труда», предприятие может рассчитывать на увеличение выпуска машин.

Отметим, что на сегодня все меры поддержки промышленных предприятий продолжают работать. Так, министерство промышленности торговли Самарской области оказывает всестороннюю консультационную поддержку промышленных предприятий по вопросам получения льготного целевого займа не только из регионального Государственного фонда развития промышленности (ГФРП Самарской области), но и федерального (ФРП). Займы по льготной ставке от 1% до 3% предоставляются по разным программам в размере до 500 млн. рублей.

Среди программ есть специальные – для предприятий, которые внедрили бережливое производство на одном из участков с помощью национального проекта «Производительность труда».

За два года существования ГФРП СО предоставил 13 займов для предприятий региона на общую сумму около 220 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью более 500 млн рублей.