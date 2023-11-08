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Тольяттинская компания – в финале всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»

8 ноября 2023 14:39
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Самарскую область в финале всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» представит ООО «Тольяттикаучук».

7 декабря в Москве состоится финал всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества». Он проходит в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В финале примут участие 136 компаний. Всего в 2023 году на конкурс было подано 785 заявок из 68 регионов страны.

«Вот уже пятый год подряд Министерство экономического развития РФ проводит специальный конкурс – «Лучшие практики наставничества». Количество участников постоянно растет. В этом году количество заявок в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Задача конкурса — найти и поощрить выдающихся наставников российских предприятий. Именно они повышают эффективность всей компании, обеспечивая передачу опыта, знаний и компетенций новым сотрудникам. С отстроенной системой подготовки кадров компании могут больше фокусироваться на освоении новых рынков и наращивании производства», — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Самарскую область в финале всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» представит ООО «Тольяттикаучук». Это одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России, входящее в группу «Татнефть». Специализация компании – производство синтетических каучуков различных марок, углеводородных фракций, продуктов органического и неорганического синтеза, мономеров, полимеров. ООО «Тольяттикаучук» входит в десятку крупнейших экспортеров Самарской области.

- Предприятия Самарской области в лидерах конкурса уже не первый год. Сегодня наставничество является одним из основных приоритетов национального проекта «Производительность труда». Оно стало дополнительным инструментом в продвижении этого проекта. Реализация наставничества на предприятиях способствует формированию единой корпоративной культуры, которая является основой непрерывного улучшения и повышения производительности труда в целом. А это сегодня крайне важно для всех отраслей экономики, – прокомментировал врио заместителя министра – руководителя департамента машиностроительного комплекса минпромторга Самарской области СергейТишин.

9 победителей из числа участников нацпроекта определят в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Цифровые инновации на предприятии» и «Профессиональное развитие молодежи».

Также наградят компании вне контура нацпроекта по двум спецноминациям: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».

Торжественное награждение победителей состоится 7 декабря в рамках Дня производительности труда и наставничества, который пройдет в МИА «Россия Сегодня». Также в программе мероприятия: пленарное заседание «Эра изменений: как повысить эффективность в компании через наставничество и бережливое производство», актуальные семинары, полезные мастер-классы и лекции.

Теги: Тольятти

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