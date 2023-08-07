«Тольяттиазот» провел корпоративный турнир по рыбной ловле

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Совет молодежи ТОАЗа организовал для своих сотрудников соревнования по ловле карпа. Мероприятие, посвященное памяти сотрудника предприятия Сергея Кремлева, состоялось в с. Ташла Самарской области в девятый раз. Участниками турнира стали 23 команды, представляющие различные производства.

Проведение корпоративных соревнований с выездом на природу, тренинги, семинары, экскурсии по городам России и спортивные чемпионаты — важная составляющая социальной политики «Тольяттиазота». Предприятие поддерживает сотрудников не только на рабочих местах, но и в организации их досуговой деятельности с пользой для здоровья.

Соревнования по ловле карпа длились шесть часов. Победителей определяли в двух номинациях: в командном зачете — по суммарному весу пойманной рыбы, а также в личном, предусматривающем самый крупный улов.

Призовые места распределились следующим образом: лидером турнира стал инженер-геодезист Алексей Дороненков. Он же выловил самого большого карпа. Вторую и третью ступень пьедестала заняли представители цеха по производству карбамида №08К. Серебро соревнований у Игоря Подковырова и Игоря Иванова, бронзу взяли Иван Степаненко и Юрий Никулин.

Все участники соревнований награждены дипломами, а победителям вручили кубки и специальные призы от «Тольяттиазота».