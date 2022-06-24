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Точка кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов» объединила рационализаторов со всей страны 

24 июня 2022 14:10
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«Точка кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов» дает возможность работающим в производстве людям изучать новые практики и подходы к рационализаторству.

На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха стартовал образовательный интенсив для сотрудников корпоративных центров по рационализации – Точек кипения Hi-Tech и Точек рационализаторства, работающих в промышленных компаниях страны. Рационализаторов из более чем десятка регионов объединил флагманский корпоративный центр «Точка кипения Hi-Tech», открытый в этом году на предприятии в рамках национального проекта «Производительность труда». Встреча рационализаторов приурочена к 110-летию «ОДК-Кузнецов», которое отмечается в этом году.

23 июня одна из самых крупных Точек кипения Hi-Tech – в «ОДК-Кузнецов» – стала центром для коллективной работы десятков рационализаторов из более чем десяти регионов России. Очный интенсив продлится до 25 июня и станет подготовительным этапом ко Всероссийскому проектно-образовательному форуму «Архипелаг-2022». В мероприятии примут участие эксперты департамента по развитию сети Точек кипения Hi-Tech Агентства развития навыков и профессий.

Участников интенсива ждут аналитические сессии, встречи с экспертами в области корпоративного рационализаторства, обмен опытом и разбор лучших корпоративных практик по работе с идеями и инициативами сотрудников, а также доработка корпоративных стандартов управления рационализаторской деятельностью и проектирование прямых экономических эффектов деятельности Точек. Для участников подготовлены консультативные встречи с представителями Департамента по развитию сети Точек кипения Hi-Tech по реализации дорожных карт и планированию дальнейшей деятельности.

Гости предприятия посетили также новейшие производственные подразделения «ОДК-Кузнецов».

«Точка кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов» дает возможность работающим в производстве людям изучать новые практики и подходы к рационализаторству. Мероприятия, проводимые Точкой кипения, позволяют нам следить за современными трендами, обмениваться опытом, – отметил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Буквально за несколько месяцев работы Точки кипения она стала одним из центров развития российского рационализаторского движения».

Точка кипения Hi-Tech ПАО «ОДК-Кузнецов» начала свою работу в феврале 2022 года. «ОДК-Кузнецов» стало первым предприятием в Объединенной двигателестроительной корпорации и в Самарской области, получившим право создания «Точки кипения Hi-Tech». В корпоративном центре «Точка кипения Hi-Tech» созданы все условия для рационализаторской деятельности: помещения оснащены техникой и высокоскоростным интернетом, размещены интерактивная экспо-зона, мастерские, проектные и инженерные лаборатории. Центр доступен работникам предприятия, а также всем заинтересованным в рационализаторской работе – студентам, сотрудникам предприятий-партнеров.

В 2021 году «ОДК-Кузнецов» вошло в число первых 15 российских компаний, получивших поддержку для создания Точки кипения Hi-Tech. Предприятие прошло конкурсный отбор в рамках национального проекта «Производительность труда», опередив несколько десятков команд-участников. Оператором конкурса выступило Агентство развития навыков и профессий при поддержке Минэкономразвития России и АНО «Платформа НТИ». Организация работы и развитие Точки кипения Hi-Tech осуществляются на основе соглашения «ОДК-Кузнецов» с Агентством и АНО «Платформа НТИ», сообщает пресс-служба «ОДК-Кузнецов».

 

Фото:   пресс-служба «ОДК-Кузнецов»

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