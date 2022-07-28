Tesla сделала платной функцию навигатора во всех электромобиля

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Tesla объявила, что навигация во всех ее автомобилях, заказанных после 20 июля 2022 года, станет платной, сообщает iphones.ru со ссылкой на CNET.

В первые 8 лет владения машиной навигация будет доступна бесплатно. После истечения этого срока пользователям придется платить ежемесячную подписку.

Компания не сообщила стоимость подписки. Навигация входит в пакет Standard Connectivity. Все остальные дополнительные функции Tesla (камеры в реальном времени, караоке, спутниковые карты) доступны в подписке Premium Standard за $9,99.

Возможно, в будущем Tesla откажется от плана Standard Connectivity и оставит только Premium Standard.

Владелец машины может не оплачивать подписку, но в таком случае навигация работать не будет. Придется использовать навигатор в смартфоне или планшете.

Фото: iphones.ru