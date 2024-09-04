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Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2, следует из материалов на сайте компании.

Сайт оператора уже оформлен в новом стиле — изменено название и дизайн, новые логотипы представлены в белом и черном цветах с горизонтальной розовой полосой слева.

Срок действия лицензии компании на использование бренда шведской Tele2 истекает 31 декабря. Оператор заявил о планах провести ребрендинг до конца 2024 года еще в апреле. Тогда же компания подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, они были зарегистрированы в июне. На всех изображениях присутствует логотип "t2" на белом и черном фоне.

Позже, в августе, ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2", пишет РИА Новости.