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Победители получат гранты до 100 млн рублей на разработку технических регламентов для выпуска новой продукции.
Технопарк «Жигулевская долина»: гранты на поддержку химической отрасли
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Технопарк «Жигулевская долина»: гранты на поддержку химической отрасли

30 июля 2024 14:33
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Победители получат гранты до 100 млн рублей на разработку технических регламентов для выпуска новой продукции.

В последние два года объемы поставок импортного химического сырья значительно сократились, поэтому сегодня особенно актуальна такая мера поддержки отечественной химической индустрии, как выделение грантов на реинжиниринг критически важных комплектующих, разработку новых материалов и сырья.

Подобную грантовую поддержку оказывает АНО «Агентство по технологическому развитию». Технопарк «Жигулевская долина» как региональный оператор Агентства информирует о запуске конкурсов по проектам, направленным на поддержку химической отрасли.

Победители получат гранты до 100 млн рублей на разработку технических регламентов для выпуска новой продукции:

 Ускоритель вулканизации ДЦБС. Прием заявок до 6 августа 2024 г.

 Замедлитель вулканизации – CTP н-циклогексилтио фталимид. Прием заявок до 6 августа 2024 г.

 Ускоритель вулканизации ТББС. Прием заявок до 6 августа 2024 г.

 Ускоритель вулканизации. Дибензотиазил – дисульфид. Прием заявок до 6 августа 2024 г.

 Ускоритель вулканизации – ЦБС. Прием заявок до 13 августа 2024 г.

 Трет бутилхлорид. Прием заявок до 13 августа 2024 г.

 Ксилитол (ксилит, пентанпентанол, C5H7(OH)5). Прием заявок до 13 августа 2024г.

 УФ-отверждаемые чернила повышенной светостойкости для цифровой пьезоструйной печати. Прием заявок до 13 августа 2024 года.

Подать заявку на конкурс можно через платформу Государственной информационной системы промышленности.

Консультацию по этим конкурсам можно получить в технопарке «Жигулёвская долина» по тел. (8482) 93-00-93, доб. 503, ответственный специалист по программам АНО «АТР» в Самарской области Екатерина Норкус, norkus.e@cik63.ru.

Поддержка бизнеса осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

 

Фото:   пресс-служба технопарка

Теги: Тольятти

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