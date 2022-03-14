Тайваньская компания ASUS решила закрыть бизнес в России

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Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России, заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа в понедельник.

Она сказала, что Тайвань "поддерживает другие демократии" и принял меры против России, отметив, что ее "первоначальная реакция" на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей "эвакуации российского бизнеса и персонала".

"Компания будет в целом заботиться о своей репутации", - сказала она журналистам в кулуарах парламента.

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров написал письмо председателю правления ASUS Джонни Ши, в котором призвал компанию прекратить свою деятельность в России, сообщает Интерфакс.