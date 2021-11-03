СВГК полностью восстановила газоснабжение в Красноармейском районе

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Газоснабжение сел Красноармейского района: Сытовки, Криволучье-Ивановки, Андросовки, Павловки, Хомяковки, Куйбышевского, Встречного и Колокольцевки полностью восстановлено уже вечером 2 ноября.

Напомним, что в полдень 2 ноября в аварийную службу СВГК поступил сигнал о запахе газа в Красноармейском районе. Аварийной службой межрайгаза «Новокуйбышевск» было обнаружено повреждение неустановленным лицом стального подземного газопровода высокого давления диаметром 159 мм. Аварийная ситуация была немедленно локализована путем временного прекращения подачи газа на 8 населенных пунктов района.

Уже в 16.30 сварочные работы на поврежденном газопроводе были завершены и специалисты МРГ «Новокуйбышевск» ООО «СВГК» в усиленном составе приступили к повторному пуску газа. Вечером 2 ноября газоснабжение всех 600 частных и шести многоквартирных домов, а также 25 социально значимых объектов Красноармейского района было полностью восстановлено.

По факту повреждения газопровода проводится расследование.