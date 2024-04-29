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В составе команды выступали Алена Лебедева, Лада Зиновьева, Василий Петин и Игорь Ружейников.
ЧР по керлингу на колясках: сборная Самарской области - бронзовые призеры
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ЧР по керлингу на колясках: сборная Самарской области - бронзовые призеры

29 апреля 2024 21:04
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В составе команды выступали Алена Лебедева, Лада Зиновьева, Василий Петин и Игорь Ружейников.

В Новосибирске завершился чемпионат России по керлингу на колясках среди смешанных команд.

Сначала команды разыграли групповой турнир, состоявший из 12 туров. В группе сборная Самарской области заняла 4-е место и вышла в полуфинал.

В плей-офф самарцы уступили сборной Москвы - будущему победителю турнира, а затем в экстра-энде взяли верх над командой "Гранитъ" из Челябинской области - 7:6.

Эта победа принесла сборной Самарской области бронзовые медали чемпионата. В составе команды выступали Алена Лебедева, Лада Зиновьева, Василий Петин и Игорь Ружейников.

 

Фото:   минспорта СО

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