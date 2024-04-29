ЧР по керлингу на колясках: сборная Самарской области - бронзовые призеры

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В Новосибирске завершился чемпионат России по керлингу на колясках среди смешанных команд.



Сначала команды разыграли групповой турнир, состоявший из 12 туров. В группе сборная Самарской области заняла 4-е место и вышла в полуфинал.



В плей-офф самарцы уступили сборной Москвы - будущему победителю турнира, а затем в экстра-энде взяли верх над командой "Гранитъ" из Челябинской области - 7:6.



Эта победа принесла сборной Самарской области бронзовые медали чемпионата. В составе команды выступали Алена Лебедева, Лада Зиновьева, Василий Петин и Игорь Ружейников.

Фото: минспорта СО