ЧР по керлингу на колясках: сборная Самарской области - бронзовые призеры

В Новосибирске завершился чемпионат России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сначала команды разыграли групповой турнир, состоявший из 12 туров. В группе сборная Самарской области заняла 4-е место и вышла в полуфинал.
В плей-офф самарцы уступили сборной Москвы - будущему победителю турнира, а затем в экстра-энде взяли верх над командой "Гранитъ" из Челябинской области - 7:6.
Эта победа принесла сборной Самарской области бронзовые медали чемпионата. В составе команды выступали Алена Лебедева, Лада Зиновьева, Василий Петин и Игорь Ружейников.
Фото: минспорта СО