СВГК передала в дар Самарскому университету комплект спецтехники для криминалистической лаборатории

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13 мая состоялось торжественное открытие криминалистического полигона юридического института Самарского университета. Полигон, на котором студенты будут отрабатывать практические навыки, комплектуется техникой при поддержке СВГК. При этом часть оборудования заказана специально по запросу и является уникальным для учебных лабораторий.

Юридический факультет Самарского университета, который получил статус института в составе университета, и Средневолжскую газовую компанию связывают давние и продуктивные партнерские отношения. Большинство сотрудников дирекции СВГК по правовым вопросам, а их более 40 человек, являются выпускниками Самарского университета. Преподаватели университета регулярно приглашаются в компанию для чтения лекций для сотрудников с целью повышения их квалификации. Результативным также стало сотрудничество компании с юридическим институтом в процессе выработки методики выявления хищений газа из трубопроводов.

«Задача правоохранительных органов, куда придут на работу сегодняшние студенты, – содействие расследованию правонарушений с целью обеспечения законности, правовой стабильности в конечном итоге безопасности граждан – жителей Самарской области, – отметил председатель правления ООО «СВГК» Иван Аветисян. – Задача СВГК – обеспечение надежного и безопасного газоснабжения жителей Самарской области. Безопасность – общее ключевое слово. Уверен, что открытие криминалистического полигона с качественно новым оборудованием сделает обучение студентов еще более интересным, эффективным и, безусловно, принесет профессиональную пользу молодым специалистам в области права и криминалистики», сообщает пресс-служба СВГК.

Фото: пресс-служба СВГК