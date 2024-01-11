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С прошлого года сотрудники самарского Управления Росреестра помогают волонтерскому сообществу «Самара для фронта» в изготовлении маскировочных сетей. Их плетение стало сегодня одной из важных задач.

Эта кропотливая работа требует внимания и усидчивости. Процесс работы происходит поэтапно: сначала нарезаются ленты, затем осваивается технология плетения.

Волонтеры уверены: чем качественней будет изготовлено маскировочное снаряжение, тем больше людей, техники и сооружений будет спасено, и тем быстрее наступит долгожданный мир. «Сегодня, как никогда, нам всем важно быть одной дружной командой в поддержке наших земляков на фронте, – отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области