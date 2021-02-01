Сотрудникам АвтоВАЗа запретили парковать авто других брендов около административного здания

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Высшее руководство АвтоВАЗа распорядилось запретить сотрудникам парковать свои личные автомобили, которые не входят в альянс автогиганта «Рено-Ниссан-Митсубиси-Автоваз», возле здания заводоуправления в Тольятти.

- В целях соблюдения корпоративной этики, запрещается парковаться возле здания заводоуправления. Соответствующие пропуска начали изымать, - сообщили в паблике Вконтакте «AvtoVAZ News».

Сотрудники, которые имеют в личном пользовании автомобили «Шкода» и «Фольксваген», уже расписались в листе ознакомления. Следует отметить, что речь идет о парковке перед зданием, где находится администрация АвтоВАЗа. Въезд на эту парковку осуществляется через два КПП строго по пропускам.

- На другие парковки это распоряжение не распространяется, - отметили представители автогиганта в Тольятти.

В комментариях под новостью большинство пользователей одобрили такую идею. По их словам, это практикуется у многих автопроизводителей.

- Это нормально, что работники должны ездить на том, что сами производят. Автомобили других марок на заводской стоянке не паркуют, - написал Дмитрий П. в комментариях.

Однако некоторые пользователи социальных сетей посчитали данное нововведение на АвтоВАЗе дискриминацией, сообщает КП-Самара.