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20 июля в Самаре состоялось открытие многофункционального выставочного и обучающего комплекса АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара».

Многофункциональный комплекс станет площадкой для проведения мероприятий с клиентами, обучения сотрудников, партнеров компании и развития программы промышленного туризма в регионе.

В комплексе представлены флагманские разработки и цифровые решения компании. Он также будет выполнять функцию учебного класса – станет местом обучения и проведения курсов повышения квалификации персонала.

В открытии нового пространства принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«В Самарской области много активных инвесторов, и мы рады, что Schneider Electric в связке с «Электрощит Самара» вкладывается в свое развитие и развитие уникальных инжиниринговый технологий. Сегодня на базе компании под личным контролем Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова опережающими темпами идет создание специальной сертифицирующей электротехнической лаборатории, которая станет уникальной для нашей страны. Также совместно с коллегами мы активно работаем над созданием индустриального парка на этой территории. Новый выставочный комплекс станет обязательным местом для посещения в качестве развития промышленного туризма. На следующей неделе мы принимаем в регионе большую Бельгийско-Люксембургскую Торгово-Промышленную Палату, и обязательно привезем их сюда!», – поделился планами министр.

«Уже 78 лет компания «Электрощит Самара» успешно работает на российском рынке, и мы гордимся результатами, которых удалось достичь за годы нашего сотрудничества. От лица Schneider Electric я хотел бы поблагодарить руководство и сотрудников завода за плодотворную работу, упор на локализацию и стремление оставаться в авангарде технического прогресса. «Электрощит Самара» осуществляет выпуск современной продукции, которая пользуется значительным спросом по всей России, и новый комплекс позволит дополнительно продемонстрировать ее инновационный потенциал», – отметил председатель совета директоров «Электрощит Самара» Йохан Вандерплаетсе.

«Мы рады сообщить об открытии выставочного комплекса, в котором мы представили инновационное оборудование компании, достижения последних лет. Мы сегодня представляем многофункциональную площадку, которая также будет местом для проведения переговоров, встреч с нашими клиентами, обучения сотрудников и партнеров», – подчеркнул от лица «Электрощит Самара» генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.

Открытие комплекса приурочено к знаменательному событию – дню рождения компании «Электрощит Самара», которой в середине июля исполнилось 78 лет. За эти годы предприятие прочно укрепило свои позиции на рынке и сегодня представляет собой высокотехнологичную производственную компанию, является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования 0.4-220 кВ. Компания входит в перечень системообразующих предприятий в сфере энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации. Оборудование компании применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях.

Фото: пресс-служба облправительства