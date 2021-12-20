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Снегопад не повлиял на график движения поездов в Самарской области

20 декабря 2021 15:59
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В ликвидации последствий снегопада на территории Самарского региона за прошедшие сутки было задействовано 20 единиц спецтехники и более 500 железнодорожников.

Движение поездов на железной дороге в Самарской области осуществляется в штатном режиме, все пассажирские поезда следуют согласно расписанию. Так, время в пути от железнодорожного вокзала Самара до станции Безымянка на скором пригородном поезде «Ласточка» составляет всего 19 минут, на данный момент это самый быстрый способ передвижения в черте города Самара. 

Чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада, железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов. Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению. 

В ликвидации последствий снегопада на территории Самарского региона за прошедшие сутки было задействовано 20 единиц спецтехники и более 500 железнодорожников. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы.

Куйбышевская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге особенно в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.

 

Фото:   пресс=служба КбшЖД

 

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