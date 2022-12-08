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Служба отлова безнадзорных животных работала в Октябрьском районе Самары на спуске улицы Шмидта

8 декабря 2022 16:18
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Большое количество собак живет на территории бывшего завода ЗИМ и построенных рядом жилых домов.

Состоялся выезд бригады ловцов подрядной организации ООО «ДЛ» по заявкам жителей улицы Лейтенанта Шмидта в Самаре. Только из одного двора было отловлено шесть собак, но четырехлапых обитателей на этой территории намного больше. Так что рейды в этот район будут продолжаться.

Большое количество собак живет на территории бывшего завода ЗИМ и построенных рядом жилых домов. Стаи бесконтрольно размножаются, а на поиски пропитания выходят в жилые кварталы, в частности, на контейнерные площадки. Местные жители жалеют и подкармливают собак, но все же обратились с заявкой об их отлове.

- У нас очень много бродячих собак. Они здесь размножаются, появляются новые щенки. Агрессию они не проявляют, но нам их жалко, особенно сейчас, когда становится все холоднее. Я не против сосуществования в городской среде вместе с животными, но хочется найти какой-то цивилизованный путь. Все-таки это собачья стая, которая может размножаться. Хочется прийти к тому, чтобы они были стерилизованы и выпущены в естественную среду либо, может быть, пристроены. Что будет, я думаю, наилучшим вариантом, - говорит местная жительница Елена Попова.

Бригада ООО «ДЛ» начала работу с территории около контейнерной площадки рядом с домом по ул. Шмидта, 4. Там одновременно несколько взрослых собак и щенков бродили в поисках пищи и грелись, лежа на крышках люков. Ловцы поочередно смогли забрать несколько особей с этой территории. Было обнаружено и укрытие этих бродяг – стоящий рядом разрушенный деревянный дом. Там собаки прячут и своих щенков, из подпола доносится визг. Но извлечение их оттуда – предмет отдельной спасательной операции.

Отлов производится только гуманными методами, с применением седации. После укола снотворным препаратом животное убегает, задача ловцов – проследить за ним. В течение 5-15 минут собака засыпает, и тогда ловцы переносят ее в машину. На шею вешается временная бирка с номером, который привязан к адресу отлова. Животные из соображений безопасности перевозятся в клетках.

- Территория бывшего завода ЗИМ – одна из самых проблемных точек Самары по количеству безнадзорных собак.  Стаи бесконтрольно размножаются на участке будущей стройки, а в поисках пропитания выходят в жилой квартал. И хотя случаев агрессии со стороны этих собак не было, с территории поступает много обращений об их отлове. Ловцы сделали первый выезд на ул. Лейтенанта Шмидта, и только в одном дворе поймали шесть особей. Среди них и собака, которой срочно требуется ветеринарная помощь, - у нее огромная опухоль. Безусловно, мы будем повторно выезжать на эту территорию, - до тех пор, пока ситуация не станет менее напряженной, - заявила директор подрядной организации по отлову безнадзорных животных ООО «ДЛ» Инна Тарасенко.

 

Фото:   пресс-служба  "ФлагманВет"

 

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