Скоростной поезд «Ласточка» между Самарой и Тольятти перевез 100-тысячного пассажира

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Скоростной поезд «Ласточка», запущенный в июне 2021 года между Самарой и Тольятти, перевез 100-тысячного пассажира. Счастливый билет на поезд сообщением Самара – Жигулевское Море приобрел житель Тольятти Михаил Мищенко.

Юбилейный пассажир в Самаре был определен с помощью системы, которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах, поездах, терминалах самообслуживания АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

«Юбиляра» поздравили представители Куйбышевской железной дороги, АО «Самарская ППК» и вручили ему памятный подарок.

– Скоростным поездом пользуюсь практически ежедневно, для решения рабочих вопросов приходится ездить регулярно из Тольятти в Самару. На «Ласточке» комфортно, быстро и удобно. В течение полутора часов комфортной дороги успеваю и отчет подготовить, и сделать необходимые деловые звонки, – отметил преимущества поезда Михаил.

С вводом скоростного поезда «Ласточка» пассажиропоток на данном направлении увеличился более чем на 70%. Из 100 тысяч человек на маршруте Самара – Тольятти новых пассажиров 70 тысяч, которые ранее не пользовались пригородным железнодорожным транспортом в этом направлении. Пассажиров привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда. «Ласточки» в Самаре ежедневно совершают 12 рейсов, в пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская и Задельная, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников