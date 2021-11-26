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Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Ульяновск и Самару

26 ноября 2021 14:28
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Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 40 дней.

5 декабря Дед Мороз отправится в свое большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами. Презентация сказочной передвижной резиденции состоялась на Казанском вокзале Москвы при участии Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга и заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова.

«Я проеду больше 13 тысяч километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут придти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке», – сказал Всероссийский Дед Мороз.

Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 40 дней. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. 

«На вокзалах городов поезд Деда Мороза будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия. Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобретет билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом», – сообщил Дмитрий Пегов.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и других. В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

Время торжественного прибытия новогоднего поезда в Ульяновск 16 декабря в 10:00, отправление – в 19:30, в Самаре поезд будут празднично встречать 17 декабря в 9:00, отправление – в 20:30. Время указано местное.

Узнать подробности о поезде и приобрести билет на один из волшебных детских сеансов можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», кликнув на баннер «Поезд Деда Мороза», передает пресс-служба КбшЖД. 

 

Фото:    пресс-служба КбшЖД

 

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